Les "Nouveaux Patrimoines" mis à l'honneur les 14 et 15 septembre dans la capitale

La 36e édition des Journées du Patrimoine, prévues les 14 et 15 septembre prochains, mettra en lumière les "Nouveaux Patrimoines", ces bâtiments et espaces publics construits entre 1970 et le début du 21e siècle. L'occasion de (re)découvrir un pan méconnu de l'architecture bruxelloise.

De l'architecture participative du campus Alma (Woluwe-Saint-Lambert) à l'histoire controversée du Quartier Nord, en passant par la jonction Nord-Midi, le programme promet de révéler les facettes méconnues de Bruxelles. "Ce riche patrimoine mérite davantage de sensibilisation, valorisation et protection", a souligné la Secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons, lors d'une conférence de presse.

Les plus jeunes ne seront pas en reste: un programme spécifique composé d'une trentaine d'activités permettront à plus de 3.000 jeunes Bruxellois de 130 classes différentes de découvrir les "Nouveaux Patrimoines" de leur ville.

L'an dernier, 45.000 curieux avaient arpenté les rues de Bruxelles à la recherche de ses trésors cachés. Pour 2024, les organisateurs tablent sur une affluence similaire. Quelque 15.000 places sont d'ailleurs disponibles sur réservation, tandis que de nombreux sites seront accessibles librement.

"Peu connus et souvent mal considérés par les Bruxellois, les 'nouveaux patrimoines' allant de 1970 à 2000 sont pourtant des biens exceptionnels qui témoignent des mutations urbaines, de l'évolution de nos sociétés, de l'architecture et des techniques et matériaux de construction au cours de la fin du 20e et début 21e siècle", a expliqué Mme Persoons.