Linkin Park présente sa nouvelle chanteuse et annonce un album

Le groupe de rock américain Linkin Park a dévoilé jeudi soir lors d'un concert sa nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, et annoncé la sortie prochaine d'un album, le premier depuis la mort de son chanteur principal, Chester Bennington.

La formation californienne a donné un concert retransmis en direct en streaming et visible sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Elle a également diffusé un premier single, "The emptiness machine", tiré de son prochain opus, "From Zero", attendu le 15 novembre prochain.