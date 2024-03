Lubna Azabal auréolée "Meilleure actrice" lors de la cérémonie des Magritte du cinéma

Dans "Le bleu du caftan", la Bruxelloise de 50 ans prête ses traits à Mina. Celle-ci tient avec son mari Halim un magasin de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Depuis toujours, le couple vit avec le secret de l'homosexualité d'Halim. Quand Mina tombe malade, cet équilibre est bousculé alors qu'un jeune apprenti entre dans leur vie.

"Ça fait à peu près six mois et deux jours qu'il pleut des morts, que nous sommes les témoins impuissants d'une tragédie qui se joue sous nos yeux en temps réel et que la douleur hurle de part et d'autre du mur", a déploré l'actrice lors de son discours. "Mes pensées vont aux enfants de Gaza parce que j'entends leurs cris, leur terreur, leurs larmes, leur détresse, leur solitude, comme j'entends la terreur, l'angoisse, l'horreur et la solitude des otages qui sont encore emprisonnés là-bas."