Pour la réalisatrice d'"Emmanuelle", l'érotisme post-MeToo est un "champ de liberté"

Question : "Emmanuelle" n'est ni le remake du film de Just Jaeckin, ni une adaptation littérale du livre ?

Réponse : "Je n'avais pas l'impression de m'emparer du livre, et encore moins du film. J'ai commencé à réfléchir à cette femme qui n'a plus de plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être déconnecté de son corps et de son plaisir aujourd'hui ? Ce qui fait que cette société nous donne trop d'injonctions, qu'il faut jouir, être dans la performance, répondre à un certain nombre de codes et de diktats qu'on dit être la beauté... Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le corps devient comme une armure, une prison, et qu'est-ce qui fait que cette armure va tomber ? (...) J'ai dit à mes producteurs : +si je ne m'inscris ni en pour, ni en contre de ce film, est-ce que vous me laissez m'emparer de ce prénom ?+ Ils m'ont dit : +Prends ce prénom comme un vaisseau.+ Et c'était le début de notre route."

Q : Comment avez-vous appréhendé cette question du plaisir, de l'orgasme féminin, et de sa représentation, sur laquelle le cinéma est rempli de clichés ?

R : "Le film pose en creux la question de la simulation. (...) On fait un film, et donc on veut produire du vrai, mais en même temps c'est du jeu. On avait une grosse pression à l'idée de cette représentation, et on a passé une nuit à en chercher la note juste. Il y a un moment où, peut-être parce qu'on était épuisé, on a lâché prise. C'est dans ce relâchement du corps et des attentes que quelque chose qui nous a semblé juste est né. On voulait contrôler ce qui se passait alors qu'il fallait faire l'inverse, il fallait arrêter de se regarder."