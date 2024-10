Star Wars Outlaws: un beau mais prévisible voyage dans l’ombre des Jedi

Mais dès que l’on gratte un peu la surface, les limites se font sentir. Le gameplay ? Très vite, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de prises de risque. C’est du déjà-vu. Les missions d’infiltration, par exemple, se répètent inlassablement. Passer par des bouches d’aération pour contourner les ennemis devient une routine presque lassante. Les missions secondaires sont tout aussi fades, se résumant souvent à du "va chercher ça" ou "débarrasse-toi de lui". Une structure ultra basique qui finit par tourner en rond. Heureusement, il y a quelques incursions amusantes dans l'espace à bord d'un vaisseau que vous volez au début du jeu :

Après une dizaine d'heures de jeu, Star Wars Outlaws laisse une impression en demi-teinte . Sur le plan visuel, rien à redire : les développeurs ont su capturer l'essence de l'univers Star Wars. Les planètes, les vaisseaux, les créatures... tout respire cet héritage iconique. C’est un pur régal pour les fans en quête d’immersion, qui retrouvent avec plaisir cette esthétique si particulière, mélangeant paysages désertiques et futurisme sale. Bref, visuellement, on est dans du haut de gamme, une vraie réussite pour ce jeu semi-ouvert, au concept à cheval sur un Assassin's Creed et un GTA.

Un autre point faible réside dans le personnage principal, Kay Vess. Là où l'on pourrait s'attendre à une héroïne badass, on se retrouve face à un personnage peu crédible. Imaginez : elle passe à quelques mètres de grosses brutes, parfois dans leur champ de vision, et personne ne la remarque. Ensuite, elle les assomme avec un petit coup de poing. Vraiment ? Une simple pichenette suffit ? Pourquoi ne pas avoir donné à Kay des gadgets ou armes originaux pour la rendre plus percutante ? Cela donne une impression d'incohérence qui fait décrocher.

L’intrigue, elle, reste plutôt agréable. On sent l'influence de la version Han Solo de l’univers Star Wars, avec son lot de chasseurs de primes et de deals douteux. Mais là aussi, Kay manque de profondeur. Sa psychologie est sommaire, trop lisse. Elle ne dégage pas cette aura complexe que l'on pourrait attendre d’une héroïne de l’univers Star Wars. Elle fait le job, mais sans vraiment marquer les esprits.

© Ubisoft

Conclusion

Si vous êtes un fan inconditionnel de Star Wars, surtout de son univers en dehors des Jedi, alors Star Wars Outlaws vous offrira une expérience agréable. C’est un jeu qui vous permet de parcourir des planètes semi-ouvertes, à la recherche d’argent, d’influence et de vengeance, avec pour seule arme votre Blaster. Mais pour ceux qui espéraient une intrigue originale, des personnages crédibles et des mécaniques de jeu innovantes, vous risquez d'être déçus. Ce jeu est visuellement réussi, mais sur le plan du gameplay et du scénario, il reste coincé dans une zone de confort un peu trop familière.