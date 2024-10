Dépasser 1,5°C de réchauffement aurait des conséquences "irréversibles", selon une étude

Tout réchauffement du climat, même temporaire, au-delà de 1,5°C, limite jugée la plus sûre par les scientifiques, entraînerait des "conséquences irréversibles" pour l'avenir de l'humanité, conclut une vaste étude publiée mercredi dans Nature.

Cet avertissement, fruit de 3 ans de travaux menés par 30 scientifiques internationaux, vient répondre à une question de plus en plus d'actualité vu le retard pris par l'humanité pour réduire ses rejets de gaz à effet de serre : puisque la limite de 1,5°C fixée par l'accord de Paris semble parfois compromise, ne faut-il pas se résoudre à voir ce seuil dépassé pendant quelques décennies avant un possible rafraîchissement des températures ?

Non, répondent les scientifiques, un tel scénario, surnommé "overshoot", ne revient pas au même que de tout faire pour arrêter le réchauffement climatique, car il pourrait entraîner des répercussions "irréversibles", s'étalant sur des millénaires.