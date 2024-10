Des experts en créatures légendaires rassemblés à Dinant du 1er au 3 novembre

Dinant accueillera du 1er au 3 novembre les Rencontres européennes de cryptozoologie. Des experts y donneront des conférences et des ateliers sur quelques créatures "mystérieuses et légendaires", comme le monstre du Loch Ness et Bigfoot.

Le programme inclut des interventions en français et en anglais, avec une traduction assurée pour les conférences internationales.

Parmi les spécialistes présents, Eric Joye, fondateur de l'Association belge d'étude et de protection des animaux rares (Abepar), fera le point sur les recherches de ces dernières années. Son organisation se consacre depuis plus de 30 ans à la recherche et à la préservation d'espèces animales rares et méconnues. Il a effectué de nombreuses expéditions aux quatre coins du globe, "que ce soit à la recherche du mythique Bigfoot dans les forêts denses d'Amérique du Nord ou pour l'exploration de créatures insaisissables dans des territoires reculés", expliquent les organisateurs dans un communiqué.