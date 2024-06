Des hôpitaux londoniens victimes d'une cyberattaque

Les hôpitaux du centre de Londres, King's College Hospital, Guy's et St Thomas, ont été impactés.

"Je peux confirmer que notre partenaire pour la pathologie, Synnovis, a connu un incident informatique majeur plus tôt dans la journée, et qui est toujours en cours", a écrit Ian Abbs, le président de Guy's et de St Thomas NHS Foundation Trust.

"Cette situation a un impact majeur sur la prestation de nos services, les transfusions sanguines étant particulièrement touchées", a-t-il ajouté. "Certaines activités ont déjà été annulées ou redirigées vers d'autres" centres.

Selon le Health Service Journal (HSJ), qui a cité une source haut placée, il faudra "des semaines et non des jours" pour obtenir des résultats d'examens pathologiques à cause de cette cyberattaque.