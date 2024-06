Ford veut permettre aux conducteurs de quitter la route des yeux d'ici deux ans

D'ici deux ans, Ford Motor Company proposera une technologie qui éliminera le besoin pour les conducteurs de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant pendant la conduite, a annoncé le CEO Jim Farley à Bloomberg TV.

Ford et d'autres marques comme GM proposent déjà une conduite mains libres, mais avec tout de même l'obligation de garder les yeux sur la route. Chez Mercedes-Benz, c'est déjà possible uniquement si la voiture roule à moins de 60 km/h et sur certaines routes autorisées.

Selon Jim Farley, le système de Ford fonctionne jusqu'à 120 km/h mais seulement par temps clair. "Les fortes pluies compliquent les choses", admet-il.