La prostitution à l'heure des JO: la crainte d'une "ubérisation" des services sexuels

Sa cheffe, la commissaire divisionnaire Virginie Dreesen, est "plus dans le questionnement que vraiment dans la prospective", alors qu'il n'y a pas de précédent en termes d'événements de si grande ampleur en Europe, dans cette ère nouvelle de la prostitution en ligne (80% de l'activité).

"Les clients, eux, se connectent sur un site, cochent la catégorie, le prix, l'heure. Et la fille vient à eux", résume-t-elle. Le modèle se calque sur celui des services de livraison de plats à emporter, "mais il s'agit de filles", compare la policière, qui s'attend à "beaucoup d'offres et beaucoup de demandes" pendant les JO.

Visible sur la voie publique jusqu'au début des années 2000, l'activité s'est beaucoup dissimulée grâce au Net, notamment après l'épidémie de Covid-19.

Depuis 2016, une loi fait de la prostituée une victime. Le client, bien que rarement poursuivi dans les faits, est désormais passible d'une amende de 1.500 euros.

JULIEN DE ROSA

De nombreuses associations de défense des travailleurs du sexe dénoncent cette loi. Selon elles, elle engendre plus de précarité et de violences envers les prostituées - 90% sont des femmes, selon des estimations -, le client imposant ses conditions (baisse des tarifs, actes sans préservatif, etc) puisqu'il risque une amende.