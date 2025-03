Les tests de Mathieu: ce smartphone est spécialisé dans... la photo sous-marine, que vaut l'Oppo Reno 13 Pro ?

L’Oppo Reno 13 Pro innove avec un mode photo sous-marin inédit, bloquant le tactile pour une prise de vue simplifiée. Élégant et performant, il séduit par son téléobjectif et son IA, mais son prix de 799€ et quelques lacunes pourraient freiner certains acheteurs.

La recette d'Oppo est assez simple, finalement: lorsqu'on active le mode sous-marin via le menu "plus" de l'appareil photo, l'écran tactile est bloqué et seuls les trois boutons physiques sur la tranche sont utilisables.

Même si le climat belge ne se prête pas à la photo sous-marine, c'est toujours amusant, en vacances par exemple, de s'amuser à prendre des photos sous l'eau. De plus en plus de smartphones le permettent, car ils sont étanches (à partir de la norme IP68, un appareil peut rester 30 minutes sous 2 mètres d'eau). Mais aucun ne nous facilite la tâche pour la prise de vue car dès que l'écran est sous l'eau, le tactile s'affole et l'interface fait n'importe quoi (une parade consiste à utiliser le bouton de volume pour déclencher, en espérant que l'eau n'ait pas chamboulé les réglages ou provoqué la sortie de l'application photo). Mais Oppo a enfin entendu les - rares... - utilisateurs qui souhaitent prendre des photos sous-marines, avec la sortie du Reno 13 Pro , un smartphone qui se situe dans cette zone de prix particulière de 799€ , donc entre le haut de gamme qui dépasse désormais les 1.000€, et le milieu de gamme à 500€.

Volume haut pour prendre une photo, volume bas pour prendre une vidéo, ON/OFF pour quitter le mode, ce qui provoquera une sonnerie spéciale pour retirer l'eau des ouvertures. Une manière simple mais efficace de contourner le problème inhérent à la prise de vue sous l'eau. Il suffisait de prendre la peine de le faire ! N'ayant de piscine privée à disposition, je ne peux pas tester la qualité des photos sous-marines du Reno 13 Pro, mais vu qu'il est doté d'un bon capteur principal stabilisé de 50MP (le Sony IMX890 qu'on retrouve depuis quelques années sur du matériel moyen de gamme), ça devrait bien se passer. Sachez que deux éléments vont vous permettre de réussir des photos sous l'eau: la transparence de celle-ci et la lumière. Précédemment, j'ai pris des photos de mes enfants faisant une grimace sous l'eau dans une piscine bien propre et sous le soleil, et le résultat était excellent. Mais en mer et sous les nuages, vous pourriez être très déçus, donc soyez-en conscients avant de foncer acheter ce smartphone...

Et le reste?

L'Oppo Reno 13 Pro marque une évolution significative par rapport à son prédécesseur, avec des améliorations notables en termes de performances, d'autonomie et de qualité photographique. J'apprécie son design toujours sobre mais élégant (une marque de fabrique d'Oppo), sa finesse et sa légèreté (195 grammes, 7,55 mm d'épaisseur). Son téléobjectif performant, son grand écran lumineux et ses fonctions de retouche IA séduiront les utilisateurs exigeants. Cependant, cette montée en gamme se traduit par une augmentation substantielle du prix (799€ contre 549€ pour le Reno 12 Pro en 2024), le positionnant dans un segment concurrentiel où il doit rivaliser avec des modèles tels que le OnePlus 13R.

© RTL info

De plus, quelques lacunes subsistent, telles que l'absence de charge sans fil, un taux de rafraîchissement d'écran non-adaptatif (LTPO), des applications pré-installées parfois intrusives (pourriciels), un revêtement d'écran en Gorilla Glass 7i, et certaines fonctions IA non traduites en français. En somme, le Reno 13 Pro offre une expérience utilisateur enrichie, mais son rapport qualité-prix est à évaluer attentivement. Vous l'avez compris, cependant: si vous ADOREZ faire des photos dans une piscine, il a un argument de plus par rapport à la concurrence...