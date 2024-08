Les tests de Mathieu: la meilleure montre sous Android devient encore moins chère avec cette nouvelle version

Entre la promesse de la Pixel Watch 3 et l'endurance de la Watch 2R de OnePlus, le choix d'une montre connectée sous WearOS n'a jamais été aussi difficile. Après deux semaines de test, voici pourquoi la Watch 2R pourrait bien être la meilleure alternative du moment, offrant un compromis idéal entre autonomie, design et fonctionnalités.

En théorie, c'est la future Pixel Watch 3, présentée en Californie il y a quelques semaines et dont je vous parlerai bientôt, qui devrait être la meilleure montre sous Android. Je parle bien ici d'une smartwatch sous WearOS, ce petit système d'exploitation basé sur Android, et qui a l'avantage de pouvoir faire tourner des versions minimalistes des applications du Play Store (pour autant que les développeurs aient pris la peine de décliner la version smartphone). Je dis bien en théorie car, si la Pixel Watch 3 aura certainement pour elle des analyses poussées au niveau de la santé et du sport, elle devrait garder son principal défaut: une faible autonomie (maximum 2 jours). A contrario, la Watch 2R de OnePlus (249€), sortie il y a quelques semaines, est une référence en la matière, atteignant les 4 jours sans sourciller. Je l'ai essayée durant deux semaines, voici mon avis.

Légère et discrète (©RTL info)

Comme la Watch 2, mais moins chère

OnePlus se montre décidément bien dynamique ces derniers mois. 5 ans en arrière, il se contentait d'un ou deux smartphones par an. Désormais, il enchaîne les nouveaux smartphones, tablettes, écouteurs et montres. Avec toujours cette même envie: proposer du bon matériel, à un bon prix. La première Watch de OnePlus avait eu du mal à se positionner en 2021 (voir mon test), mais dès la Watch 2 (très proche de la Watch 2R dont je vous parle aujourd'hui), OnePlus a frappé fort, et juste, proposant il y a quelques mois (voir mon test) le meilleur compromis d'une montre sous WearOS.