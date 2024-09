Les tests de Mathieu : le Nothing Phone (2a) Plus, version boostée d'un smartphone toujours aussi original

Partager:

La marque londonienne est de retour en cette fin d'été avec une version boostée de son smartphone entrée de gamme. Le Phone (2a) se voit effectivement affublé de la mention Plus, qui cache quelques améliorations matérielles. Il a également pris 100€.

En mars dernier, j'avais testé pour vous le Nothing Phone (2a), un appareil qui avait su se démarquer par son design unique et son interface originale. Aujourd'hui, la marque revient avec le Nothing Phone (2a) Plus, une version améliorée qui promet plus de puissance, de meilleures photos et un look encore plus travaillé. Mais cette version « Plus » vaut-elle les 100€ supplémentaires ? Plongeons dans ce test rapide - pour la partie logicielle, donc Nothing OS, je vous renvoie vers cet article : À lire aussi Les tests de Mathieu: la marque de smartphone la plus originale revient avec un smartphone à 329€, que vaut le Nothing Phone (2a) ? Un design toujours aussi original, mais avec une touche de métal en plus Nothing continue de se démarquer sur le marché en proposant des designs qui ne ressemblent à rien d'autre. Avec le Phone (2a) Plus, la marque londonienne ajoute une nouvelle couche de sophistication grâce à des finitions métalliques plutôt classe. Obtenues grâce à une technique de nano-revêtement, elles apportent une brillance assez exclusive qui se révèle sous différents angles de lumière, ajoutant une touche de premium à un téléphone déjà très original. L'arrière, aussi original que l'avant... (©RTL info)

Le fameux Glyph, ce système de LED à l'arrière du téléphone, est toujours présent mais gagne en utilité. Grâce à ses 26 zones indépendamment contrôlables, vous pouvez désormais configurer des notifications spécifiques ou visualiser des informations comme le temps restant pour un rendez-vous. Le design du Phone (2a) Plus, avec ses optiques centrées rappelant (un peu) deux yeux centrés sur un visage, continue de faire son petit effet. Il n'y a pas à dire, en termes d'audace, aucune entreprise ne bat Nothing... Un boost de performances qui se fait sentir Le Phone (2a) Plus embarque une nouvelle puce MediaTek Dimensity 7350 Pro, spécialement conçue pour ce modèle. Avec une fréquence pouvant atteindre 3 GHz et un GPU 30% plus rapide que celui du Phone (2a), ce modèle est clairement destiné à ceux qui recherchent une expérience fluide sans compromis, que ce soit pour le multitâche ou le gaming (ce n'est pas le plus rapide, mais à 400€, c'est très honorable). Une seule chose trahit son côté 'milieu de gamme': le plastique (©RTL info) Les gamers seront ravis de savoir que la technologie HyperEngine 5.0 permet de maintenir des taux de rafraîchissement élevés tout en réduisant théoriquement la consommation de batterie. Rien que sur le papier, le Phone (2a) Plus dépasse largement son prédécesseur en termes de puissance, avec un score Antutu de plus de 805.000 points.

Une autonomie en hausse et une charge plus rapide Le Phone (2a) Plus conserve la grosse batterie de 5000 mAh de son prédécesseur, mais améliore la charge rapide avec une puissance de 50W (de quoi dépasser largement les 24h d'utilisation). Hélas, le chargeur n'est pas fourni par Nothing, il faudra l'acheter séparément, mais c'est de plus en plus souvent le cas désormais. Un appareil photo légèrement plus polyvalent L'une des grandes nouveautés du Phone (2a) Plus est l'amélioration de son système de caméra. Désormais, vous disposez de trois capteurs de 50 MP, y compris un capteur avant de 50 MP pour des selfies plus détaillés. Le nouvel algorithme de portrait permet de capturer des détails précis, et ça fonctionne assez bien. L'interface toujours aussi originale de NothingOS (©RTL info) De plus, le Phone (2a) Plus introduit l'Ultra XDR, une technologie co-développée avec Google pour optimiser la lumière dans des conditions difficiles, ce qui est toujours le bienvenu. Difficile de s'en rendre compte à l'usage, cependant. Les vidéos, quant à elles, peuvent être enregistrées en 4K avec une stabilisation améliorée par une combinaison optique + numérique.