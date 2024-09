Le petit corps de roche et de glace a été détecté en janvier 2023 par l'observatoire chinois de la Montagne pourpre (Tsuchinshan), ce qui lui vaut la première moitié de son nom. Il doit la deuxième à la confirmation de son existence par un télescope du programme sud-africain ATLAS.

La comète Tsuchinshan-ATLAS risque sa peau vendredi en passant au plus près du Soleil, dans un périple entamé il y a des millions d'années, qui promet un spectacle remarquable aux Terriens en octobre si elle y survit.

Depuis, pour les astronomes, qui aiment les nomenclatures plus rigoureuses, C/2023 A3 poursuit sa route vers le Soleil. L'étude de sa course est trop courte, "à peine une année de recul", pour savoir précisément le chemin qu'elle a suivi jusqu'ici, explique à l'AFP Lucie Maquet, astronome à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), situé au sein de l'Observatoire de Paris-PSL.

Elle suit une orbite "qui n'est pas fermée", avec des modèles laissant penser qu'elle a pu se trouver jusqu'à 400.000 fois la distance Terre-Soleil avant d'arriver jusqu'à nous.

Un voyage se comptant en millions d'années pour cette comète qui a probablement vu le jour dans le nuage d'Oort, un hypothétique et gigantesque assemblage de minuscules planètes et corps célestes, aux confins du système solaire.