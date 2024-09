La "super note" doit "rester à la poubelle" pour la Coalition Climat

Elle fustige aussi que la super note ne contient aucune mesure concrète. "Il n'y a aucune allusion à une élimination systématique des subventions aux énergies fossiles d'ici 2030, estimées à un montant stupéfiant de 15 milliards d'euros par an. En outre, le document ne touche pas à de nombreux avantages liés aux énergies fossiles pour l'industrie lourde, ni aux réductions d'impôts pour les pesticides et les engrais".

La Coalition Climat juge trop vague la référence à la transition climatique dans la "super note". Le texte n'offre pas de définition claire des objectifs climatiques fédéraux, mais ne se penche pas non plus sur l'habitat et la biodiversité, déplore la coalition. "Pas un centime supplémentaire n'est alloué aux investissements indispensables dans le domaine du climat et de la biodiversité", critique la coalition.

La coalition pour le climat regrette encore aussi que la note de Bart De Wever n'évoque pas de "taxe climatique fondée sur la solidarité qui rendrait les combustibles fossiles plus chers, tout en apportant un soutien supplémentaire aux revenus les plus faibles et en réduisant la pauvreté énergétique".

Alors que les négociateurs doivent retravailler cette note socio-économique, la coalition espère qu'ils mettront les prochaines semaines de réflexion à profit pour peaufiner leur vision. "Sans politiques climatiques et sociales ambitieuses qui garantissent un avenir plus sûr, plus sain et plus juste pour tous les citoyens, mais aussi pour les générations futures, tout accord de coalition est un échec irresponsable", met en garde la Coalition Climat.