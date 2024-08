L'ancienne rectrice de la VUB mise à l'honneur en Afrique du Sud

Caroline Pauwels, rectrice honoraire de la VUB, décédée d'un cancer en 2022, a obtenu le titre de docteur honoris causa à l'université sud-africaine du Cap (University of The Western Cape - UWC).

Mme Pauwels a été décrite comme quelqu'un qui jetait des ponts. "Elle restera connue pour son humanité et son humilité", a-t-on expliqué au cours d'une cérémonie. "Elle utilisait l'expression 'break down the walls' afin de dépasser les barrières et rassembler les gens. On se souviendra d'elle comme d'une combattante active pour l'égalité sociale, l'intégrité et l'inclusion."

Romain Meeusen, ancien vice-recteur en charge des relations internationales sous le mandat de Caroline Pauwels, a reçu la distinction pour sa défunte collègue.