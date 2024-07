Plus de 20 décès en 24H au Maroc après une vague de chaleur

"La majorité des décès concerne des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées, les températures élevées ayant contribué à la détérioration de leur état de santé et conduit à leur décès", a précisé dans un communiqué la direction régionale de Santé.

La hausse des températures menace le secteur agricole, essentiel à l'économie nationale, et les réserves des barrages. L'évaporation de l'eau a atteint "un million et demi de mètres cubes par jour", a déclaré fin juin le ministre de l'Eau, Nizar Baraka.

Le changement climatique provoque des événements météorologiques extrêmes plus longs, plus forts et plus fréquents comme des vagues de chaleur et des inondations.