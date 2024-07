Premier "mégafeu" de l'année en Californie, des milliers de personnes évacuées

Les pompiers de Californie luttent jeudi contre le premier "mégafeu" de l'année dans l'Etat, un incendie d'origine criminelle qui a provoqué l'évacuation de plus de 3.500 personnes et se propage de manière très rapide.

Le "Park Fire" s'est déclenché mercredi après-midi dans le nord du "Golden State", au dernier jour d'une nouvelle vague de chaleur qui a asséché la région. En un peu plus de 24 heures environ, il a déjà ravagé plus de 500 km2 de végétation et atteint le stade de "mégafeu".

Le feu a provoqué l'évacuation de "plus de 3.500 personnes", d'après un communiqué du gouverneur de Californie Gavin Newsom. Les flammes menacent notamment la petite ville de Chico, à environ trois heures de route au nord de San Francisco.