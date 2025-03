Ces mots à ne surtout pas dire à un proche souffrant de dépression: "Il va culpabiliser"

La psychiatre explique qu'il est important, pour mieux accompagner un proche en détresse, de comprendre ce qui bloque. Elle évoque la "maladie des trois A" :

Aboulie : perte de la volonté, même pour des tâches simples comme faire les courses.

Apragmatisme : incapacité à se mettre en mouvement, même en ayant conscience de ce qu’il faudrait faire.

Anédonie : perte de plaisir, même pour des activités autrefois appréciées.

Ces symptômes ne sont pas de la paresse ou un simple manque de motivation, mais bien des manifestations de la maladie. "C'est des symptômes au même titre que la fièvre, lors d'une grippe. Vous ne le maîtrisez pas. Quand on voit quelqu'un qui est déprimé, si vous lui dites 't'as qu'à aller dehors', effectivement, faire de l'activité physique et aller dehors, c'est très bon quand on est déprimé, ça a un effet antidépresseur. Mais la personne n'a pas de volonté, n'a plus la capacité de se mettre en route et elle n'a plus la capacité de prendre du plaisir. Donc, elle va dire 'oui, mais je n'y arrive pas', et va culpabiliser".

Ce qu'il faut faire pour aider un proche

Caroline Depuydt insiste sur la nécessité de reconnaître la souffrance de la personne dépressive et de lui exprimer son soutien sans jugement. "Dites 'je me rends compte que c'est hyper compliqué pour toi', donc pas minimiser, mais reconnaître et dire 'waouh, je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur, mais je suis avec toi'".