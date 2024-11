C'est une première mondiale: un hôpital d'Ypres transporte des échantillons de sang par drone

Partager:

L'hôpital Jan Yperman d'Ypres est le premier hôpital au monde à déployer des drones pour transporter automatiquement des échantillons de sang. Les appareils proviennent d'un centre médical de Dixmude et atterrissent sur le toit de l'hôpital. Les échantillons sont ensuite envoyés aux machines d'analyse sans intervention humaine.

Le nouveau système de drones fonctionne de manière entièrement automatique et combine la technologie 5G avec un port d'atterrissage de drones de haute technologie, qui est situé sur le toit de l'hôpital. Une infirmière du centre médical est ainsi chargée de placer les échantillons de sang dans l'engin volant, qui, grâce à une connexion 5G privée, prend la direction de l'établissement hospitalier. Le port d'atterrissage pour les drones est connecté au laboratoire via un système de tube pneumatique, grâce auquel personne ne doit aller chercher les échantillons sur le toit. Cette automatisation rend le transport plus rapide et plus efficace, mais réduit également le risque d'erreur humaine.

"La rapidité est très importante pour la qualité des soins de santé", selon Caroline Gheysen, directrice de l'innovation, de la politique, de l'information et des réseaux à l'hôpital Jan Yperman. "Grâce à cette technologie, nous pouvons aider les patients du Westhoek plus rapidement et de manière plus durable. Là où les prélèvements sanguins urgents sont aujourd'hui souvent transportés par taxi, les drones offriront à terme une alternative plus rapide et moins coûteuse. Grâce aux subventions fédérales, nous avons pu réaliser ce projet à moindre coût. Nous sommes fiers de réaliser cette première mondiale dans le Westhoek." Les drones utilisés lors des vols d'essai sont spécifiquement conçus pour effectuer des transports médicaux. Les pilotes ne sont pas nécessaires, mais ils resteront à proximité pour tout contrôler. Les engins voleront à une vitesse moyenne de 60 km/h mais resteront au sol en cas de mauvais temps. Des parachutes et des systèmes d'autorotation devraient permettre un atterrissage en toute sécurité en cas de problèmes de moteur. Toutes les communes situées le long de l'itinéraire de vol ont donné leur accord pour les vols d'essai, qui se déroulent également en concertation avec les autorités aéronautiques et le contrôle du trafic aérien. Les vols sont également complètement séparés du reste du trafic aérien.