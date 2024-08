Comment protéger vos cheveux en été ? Voici des astuces et conseils

L'été, synonyme de vacances, de plage et de soleil, présente aussi des défis pour la santé de vos cheveux. Le sable, le sel de mer, le chlore et le soleil peuvent les endommager sérieusement.

Cela conduit à des cheveux cassants et rêches, favorisant l'apparition de fourches. De plus, le sel soulève les écailles de la cuticule, laissant l'intérieur du cheveu vulnérable. Combiné aux rayons UV, le sel accentue les dommages, notamment pour les cheveux colorés, qui peuvent perdre leur pigmentation.

Tout d'abord, il faut savoir que le sel de mer est un véritable ennemi pour vos cheveux. En effet, il dessèche en absorbant leur hydratation naturelle. Les cristaux de sel altèrent la barrière protectrice des cheveux, accélérant leur dessèchement et les rendant plus fragiles.

L'impact des rayons UV

Les rayons UV endommagent la cuticule, la couche protectrice des cheveux, les rendant plus vulnérables et sujets à la casse. Cela peut entraîner une perte de couleur, un aspect terne, des cheveux secs et cassants.

Une exposition excessive peut également modifier le pH du cuir chevelu, provoquant des pellicules et des irritations. Pour minimiser ces effets, limitez l'exposition au soleil, utilisez des protections solaires pour cheveux et portez un chapeau.

Les effets du chlore

Le chlore des piscines élimine les huiles naturelles des cheveux, les rendant poreux et cassants. Il peut aussi décolorer les cheveux, en particulier les blonds, qui peuvent prendre des reflets verdâtres.