L'eau de mer peut-elle vraiment désinfecter les plaies ?

Minéraux bénéfiques dans l'eau de mer

L'eau de mer contient plusieurs minéraux essentiels qui peuvent contribuer à la cicatrisation des plaies, notamment le sodium, qui aide à maintenir l'équilibre hydrique et peut avoir des propriétés antiseptiques.



Le potassium, qui favorise l'hydratation et la régénération cellulaire. Le magnésium, qui stimule la circulation sanguine et aide à réduire l'inflammation, et le calcium, essentiel pour la santé de la peau et la régénération des cellules. Les oligo-éléments tels que le zinc et le soufre contribuent à la réparation des tissus et à la réduction des inflammations.

Recommandations des experts

Les experts recommandent de ne pas utiliser l'eau de mer pour traiter les plaies ouvertes. Bien qu'elle contienne des minéraux bénéfiques, elle peut contenir des impuretés et des microbes, retardant la cicatrisation.



Les experts préconisent plutôt de nettoyer les plaies avec de l'eau potable et un savon doux, puis de les protéger avec un pansement approprié. L'eau de mer peut être bénéfique pour la peau en général grâce à ses propriétés reminéralisantes, mais elle ne devrait pas être utilisée directement sur les plaies ouvertes.