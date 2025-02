Ne dites plus "L'abus d'alcool nuit à la santé": les Brasseurs belges s'indignent suite au changement de ce slogan par l'Arizona

Les Brasseurs redoutent évidemment l'impact économique d'une telle mesure, eux qui ont déjà eu du mal à affronter les dernières crises sanitaire et énergétique. "Le secteur brassicole belge représente 1% du PIB et génère directement 7.000 emplois, avec 5.000 autres postes dans la chaîne d'approvisionnement", situe la fédération.

Le secteur était satisfait du cadre d'autorégulation pratiqué jusqu'ici en matière de publicité pour l'alcool. Il craint que la modification du message proposée par les partis de l'Arizona (N-VA, CD&V, Vooruit, MR et Les Engagés) ne mette "sous pression notre culture brassicole, mondialement reconnue et inscrite au patrimoine de l'Unesco" depuis 2016.

"Le gouvernement choisit de diffuser un message simpliste qui ne laisse aucune place à une information correcte et à une prise de conscience", clame le directeur des Brasseurs, Krishan Maudgal. "Ce n'est plus une politique de santé, mais une croisade idéologique qui prive le consommateur de toute forme de responsabilité personnelle", assène-t-il.

L'organisation représentant les vins et spiritueux en Belgique, Vinum et Spiritus, pointe aussi un manque de cohérence dans l'accord. Le prochain gouvernement s'engage à exécuter et évaluer le plan interfédéral alcool 2023-2025. "Ce plan définit clairement l'abus d'alcool et n'a pas l'intention de toucher à la consommation normale et modérée", souligne Geert Van Lerberghe, directeur général de Vinum et Spiritus.

En changeant dès aujourd'hui le slogan, la coalition Arizona n'attend même pas les résultats de ce plan alcool, poursuit-il, s'interrogeant notamment sur la base scientifique justifiant une telle modification.

"Nous appelons le prochain gouvernement à respecter la philosophie du plan alcool. Nous ne voulons pas que le nouveau slogan devienne la base d'une toute autre politique en matière d'alcool alors que la grande majorité des Belges consomment de manière modérée."

M. Van Lerberghe salue par contre l'ensemble de l'accord, un texte "hautement ambitieux" qui prévoit de maintenir le pouvoir d'achat et restaurer la compétitivité des entreprises. Il voit d'un bon œil la perspective d'une réduction du taux d'accises sur les produits de ses membres, ce qui pourrait réduire les achats transfrontaliers.