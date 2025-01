Pourquoi les légumes sont encore plus importants que vous ne le pensez: "Toute inflammation commence dans l'intestin"

Dans cette édition de Capital Santé, Bénédicte Van Craynest, micronutritionniste et auteure, explique l'importance des légumes dans notre alimentation et leur rôle essentiel pour la santé physique et mentale. Elle partage également des conseils pratiques pour intégrer les légumes au quotidien de manière agréable et bénéfique.

Bénédicte Van Craynest: La diététique analyse les macronutriments, donc les protéines, lipides, glucides. La micronutritionniste, elle analyse les micronutriments, donc les vitamines, les protéines, etc... que ce soit au niveau de l'assiette, ce qu'apporte notre assiette, mais aussi au niveau de la cellule humaine, pour pouvoir combler les carences, etc... et en priorité par l'assiette.

Les légumes sont essentiels pour notre santé, ce n'est plus à prouver, mais toujours bon à rappeler. Ils sont même la base de tous les nutriments dont nous avons besoin. Bénédicte Van Craynest, diététicienne spécialisée en micro-nutrition, est l'auteure de l'ouvrage "Légumes, le secret est dans la recette". Elle livre ses précieux conseils pour intégrer les légumes au quotidien et découvrir leurs bienfaits sur la santé. Loin d'être simplement bons pour le corps, les légumes sont en fait essentiels pour notre bien-être physique et mental.

Pourquoi les intestins sont-ils considérés comme le "deuxième cerveau" et quel lien existe-t-il entre leur santé et notre bien-être ?

Quand on dit "deuxième cerveau", je dis souvent que c'est le premier parce que si celui d'en bas ne va pas bien, celui d'en haut... Il faut savoir que la communication entre les intestins et le cerveau, c'est 80% de fibres afférentes, donc de l'intestin vers le cerveau. Nos neurotransmetteurs, dont la sérotonine dont on a tellement besoin pour être sereins, c'est à 80-90% produit dans l'intestin. Même pour trouver le sommeil. La première chose, c'est d'abord de soigner ses intestins pour produire de la sérotonine et qui va vous donner en conséquence plus de mélatonine, donc une qualité de sommeil réparateur et on sait combien le sommeil est important dans toute la gestion du stress, de la fatigue, etc. L'intestin est capital au niveau des burn-out, des dépressions. Si on ne soigne pas l'intestin, on ne peut pas arriver à avoir un résultat probant pour sortir de cet état parce que c'est une rupture de connexion entre les intestins et le cerveau.

Comment le stress affecte-t-il nos intestins et comment en prendre soin ?

Notre système parasympathique qui gère tous les automatismes de notre corps, comme le rythme cardiaque, le rythme pulmonaire, la vidange de l'estomac, de l'intestin, etc. Il est filaire. C'est comme le circuit électrique de la maison. Si vous avez du 220 sur tous vos fils, tout va bien. S'il y a une partie à 110 et l'autre à 220, ça disjoncte. C'est exactement ça. Quand on sent la boule au ventre parce qu'on est trop stressé, c'est votre parasympathique qui s'exprime. C'est le pied sur la pédale de frein et d'accélérateur en même temps. Votre voiture, elle ne va pas aller au coin de la rue.