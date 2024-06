Coqueluche, rougeole...ces maladies oubliées qui refont surface

- Avaient-elles vraiment disparu ? -

"Jamais vraiment, mais elles se sont transformées, espacées dans le temps", souligne Mikael Askil Guedj, docteur en sciences médicales et chirurgien des yeux, qui s'est penché sur toutes les maladies du siècle dans un livre "Médecins malgré vous, Portraits des maladies du XXIe siècle" (Grasset, 2023). "C'est le génie épidémique: il y a des cycles de quelques années, parfois quelques décennies où les maladies se font oublier, mutent un peu, puis réapparaissent sans prévenir".

Ces maladies "ont toujours été latentes", note aussi Philippe Sansonetti, professeur émérite à l'Institut Pasteur et au Collège de France.

"La syphilis, on l'a vue flamber avec le sida et puis retomber en même temps que les mesures de prévention; la tuberculose avait suffisamment diminué pour qu'on arrête la vaccination; quant à la rougeole et la coqueluche, on vit avec des poussées irrégulières", précise-t-il.