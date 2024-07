Fusée Ariane VI: découvrez les coulisses de ce lancement exceptionnel

Tout d'abord, il s'agit d'un plan de vol qui se doit d'être extrêmement précis. "Il commence 14 secondes avant le décollage. On entre dans la séquence dite irréversible, puisque à partir de ces 14 secondes avant le décollage, on ne peut pas faire demi-tour. 7 secondes avant le décollage, il y a le moteur principal qui va s'allumer et il sera suivi très rapidement des deux boosters qui sont à ses côtés. Et une fois que ces boosters sont lancés, c'est parti, nous pouvons lancer Ariane 6 dans l'espace".

Une fois qu'elle est lancée, elle va commencer à se "défaire" de plusieurs de ses pièces. "Au bout de quelques minutes à peine, les deux boosters auront consommé tout leur carburant et vont donc se séparer de la fusée pour lui permettre d'être plus légère. Et cet aspect de séparation va se faire en différentes étapes avec d'autres éléments qui vont être retirés. Notamment le dessus de cette fusée que l'on appelle la coiffe. Elle permet en fait à la fusée de traverser l'atmosphère sans avoir trop de frottement de cette atmosphère. À ce moment-là, nous sommes à à peu près 4 minutes après le décollage. Il n'y a donc plus besoin de cette coiffe. L'élément suivant, c'est la partie inférieure de la fusée qui va être enlevée. Elle est devenue trop lourde et c'est seulement le cœur d'Ariane 6 qui va rester".