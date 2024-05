L'arum titan du jardin botanique de Meise a fleuri

La floraison de l'arum titan attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs au jardin botanique de Meise. Celui-ci sera exceptionnellement ouvert plus longtemps mercredi (dernière entrée 18h30) et jeudi (dernière entrée 21h00) pour permettre a un maximum de monde de venir admirer (et sentir) le spectacle. Les billets pour cette nocturne sont uniquement en vente au guichet.