Le parc d'Enghien se prépare pour le 16e Festival LaSemo

La 16e édition du Festival durable LaSemo aura lieu les 12, 13 et 14 juillet dans le parc d'Enghien, où le montage a déjà commencé. L'édition 2023 s'est terminée sur un succès et une participation record de 45.000 festivaliers. Le site de l'événement a été agrandi pour accueillir le festival 2024.

La programmation de LaSemo est plurielle: elle comprend musique, arts de rue et conférences sur le développement durable et l'engagement sociétal, et s'adresse à tous les publics, festivaliers et familles. Le site du festival passera cette année de six à dix hectares. "Les festivaliers pourront profiter de cet espace élargi pour se promener, écouter des concerts et participer à des jeux en famille ou entre amis, tout en bénéficiant de plus d'espace et de confort", ont indiqué les organisateurs qui visent une fréquentation similaire à celle de l'édition 2023.

La programmation annonce des artistes tels que Patti Smith (14/07), IAM (12/07), Pomme (14/07), Zaho de Sagazan (13/07), LEJ (12/07), Chinese Man (13/07), Deluxe (14/07), Mentissa (13/07), Loic Nottet (13/07), Parov Stelar (12/07), Saule (14/07) et Rori (13/07). Les festivaliers pourront également profiter de nombreuses animations pour tous les publics, de spectacles d'arts de rue, de conférences, de concerts de sosies au "Troquet", d'un marché des créateurs et des producteurs. Un camping pour les familles et un camping festif seront mis à la disposition des festivaliers.

Les portes de LaSemo 2024 s'ouvriront le 12 juillet à 15 heures.