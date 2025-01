L'entreprise spatiale de Jeff Bezos va-t-elle rattraper SpaceX ? Voici la prochaine étape du milliardaire pour y parvenir

Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'apprête à inaugurer son lanceur lourd New Glenn. Un vol attendu depuis des années et qui devrait aider Jeffe Bezos à enfin rattraper Elon Musk et son entreprise SpaceX.

Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'apprête à mener dans les jours qui viennent le vol inaugural de son lanceur lourd New Glenn. Il s'agira d'une première qui vise à consolider sa position dans un secteur spatial toujours plus concurrentiel, en particulier face à Elon Musk.

Attendu depuis plusieurs années

Avec ce vol, attendu depuis plusieurs années et repoussé à plusieurs reprises, la société ambitionne de rattraper son grand rival SpaceX, qui appartient à un autre milliardaire américain, Elon Musk.

Blue Origin emmène déjà depuis plusieurs années des touristes spatiaux pour quelques minutes dans l'espace avec sa fusée New Shepard. Mais elle n'a jusqu'ici mené aucun vol en orbite.

Avec New Glenn, bien plus puissante, elle ambitionne d'entrer sur un nouveau marché, celui du lancement de satellites commerciaux et militaires lourds et d'envoi de vaisseaux sur la Lune ou encore sur Mars.