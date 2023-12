L'océan stocke plus de carbone que prévu, selon une étude

L’océan stocke, par le biais du phytoplancton, 20% de carbone en plus que ce qui était estimé jusqu'à présent, selon une étude scientifique publiée mercredi par la revue Nature.

"C'est une estimation qui est très robuste et qui renforce le rôle de la biologie des océans dans la captation de carbone à long terme", a déclaré à l'AFP Frédéric Le Moigne, océanographe et biologiste marin au CNRS, coauteur de cette étude menée avec des chercheurs chinois et américain.