Mai 2024 est le 12e mois consécutif le plus chaud dans le monde, avertit Copernicus

Le mois de mai 2024 a été le mois le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, avec une température moyenne de l'air en surface de 0,65°C au-dessus de la moyenne 1991-2020, a rapporté mercredi le Service Copernicus sur le changement climatique (C3S) dans un communiqué. Il s'agit, en l'occurrence, du 12e mois consécutif pour lequel la température moyenne mondiale a atteint une valeur record.

La température moyenne mondiale enregistrée entre juin 2023 et mai 2024 est en effet la plus élevée jamais répertoriée. Elle s'établit à 0,75°C au-dessus de la moyenne 1991-2020 et à 1,63°C au-dessus de la moyenne préindustrielle 1850-1900.

"Cette série de 12 mois est confirmée au moment où l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'Office météorologique du Royaume-Uni (Met Office) publient leurs mises à jour annuelles et décennales des prévisions climatiques", a indiqué Copernicus. Ce rapport, synthétisant les prévisions pour 2024-2028, montre, entre autres, qu'il est probable qu'au moins l'une des cinq prochaines années devienne la plus chaude jamais enregistrée, dépassant ainsi le record de 2023.