Obésité: un outil pour prédire la perte de poids après une chirurgie bariatrique

Des chercheurs lillois ont annoncé mardi avoir mis en ligne un outil capable de prédire la perte de poids à cinq ans de personnes souffrant d'obésité, afin d'éclairer leur choix avant d'envisager une chirurgie bariatrique, et d'améliorer leur suivi médical.

Poids, taille, âge, fumeur/non fumeur, type de diabète et type d'intervention, bénéfice immédiat de perte de poids et phase de stabilisation: cet outil présenté par le CHU de Lille avec des chercheurs de l'Université de Lille, de l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) interroge "sept attributs prédictifs" qui dessinent sur écran la courbe d'un malade en fonction de la chirurgie envisagée.