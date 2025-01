Test OnePlus 13R: un petit frère sympa à 749€

Partager:

Le OnePlus 13R succède au 12R avec des améliorations notables, mais aussi quelques choix discutables. Ce smartphone milieu/haut de gamme, variante plus abordable de son grand frère le OnePlus 13, tente de se démarquer par son design, ses performances et son autonomie. Mais est-ce suffisant pour convaincre, quand le prix affiche tout de même 749€.

Tout augmente, ma bonne dame. Il n'y a pas si longtemps, 749€, c'était le prix du smartphone vedette de l'année de la marque chinoise OnePlus. Désormais, l'excellent OnePlus 13 démarre à 999€, et c'est son petit frère, le OnePlus 13R, qui est vendu à 749€. Une somme conséquente, mais qui représente désormais le secteur milieu/haut de gamme. Où on trouve forcément d'excellents appareils. Qu'en est-il du 13R ? À lire aussi Les tests de Mathieu: ScanWatch Nova Brilliant, que vaut la dernière montre santé de Withings ? Un design dans l'air du temps OnePlus abandonne les bords arrondis au profit d'un design plus anguleux, s'alignant ainsi sur la tendance actuelle. Il tient moins bien en main que les modèles plus arrondis, mais son look d'iPhone respire l'élégance et la sobriété. Le dos du téléphone, noir mat dans le cas de mon modèle de test, est donc moins sensible aux traces de doigts. On y retrouve un bloc photo circulaire et décentré, marque de fabrique des OnePlus, qui est plus discret que celui du 13. Le bouton "Alert Slider", autre caractéristique de OnePlus, est toujours présent sur la tranche, et permet de passer en mode silencieux très rapidement. Le OnePlus 13R est certifié "seulement" IP65, il résiste donc aux projections d'eau, mais pas à une immersion prolongée. © OnePlus

Un écran qui progresse L'écran OLED de 6,78 pouces affiche une belle définition de 2780 x 1264 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité est en hausse par rapport au 12R, sans toutefois atteindre le niveau des meilleurs smartphones haut de gamme. C'est largement suffisant pour avoir un effet 'wouaw' au démarrage, comme souvent avec l'OLED (surtout si vous venez d'un vieil appareil). Faces avant et arrière sont protégées par un revêtement Gorilla Glass 7i, qui n'est pas le plus résistant du marché (de toute façon, vous mettrez une coque...). Des performances solides Grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 3, le système de puces embarqué le plus fameux de 2024, le OnePlus 13R offre des performances de premier ordre, bien que sans doute en dessous de celles du Snapdragon 8 Elite qui équipe le OnePlus 13. Cette puce, équipée de 12 GB de RAM et 256 GB de stockage rapide, gère sans difficulté les applications et les jeux les plus exigeants. Pour être clair: il est quasiment impossible de mesurer une différence de performances entre ce OnePlus 13R et les meilleurs smartphones du moment, à moins d'essayer des jeux très exigeants au niveau graphique. © RTL info OxygenOS 15 : des fonctionnalités à peaufiner Le OnePlus 13R fonctionne sous Android 15 avec la surcouche OxygenOS 15. Celle-ci intègre des fonctions basées sur l'intelligence artificielle, comme la retouche photo et l'assistant pour l'application Notes. Cependant, certaines de ces fonctions ne sont pas encore disponibles en français, ce qui limite leur intérêt pour un public francophone. J'en ai parlé dans le test du OnePlus 13.