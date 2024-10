Accord de principe pour mettre fin à la grève chez Boeing

"Nous attendons avec impatience le vote de nos salariés sur cette proposition négociée", a réagi samedi l'avionneur auprès de l'AFP.

La grève des plus de 33.000 ouvriers paralyse, depuis le 13 septembre, les deux principales usines du groupe : celle de Renton qui produit le 737, son avion le plus vendu, et celle d'Everett, qui fabrique le 777, le 767 et opère plusieurs programmes militaires.

L'avionneur a annoncé ces dernières semaines moult mesures pour préserver puis renflouer sa trésorerie, dont une réduction d'environ 10% de ses effectifs mondiaux dans les prochains mois. À la fin 2023, le groupe employait plus de 170.000 personnes.