Action contracte un prêt de plus d'un milliard d'euros pour rémunérer ses actionnaires

En plus de ce prêt, Action prévoit de consacrer 250 millions d'euros de fonds propres au versement de dividendes ou au rachat d'actions.

Dans un contexte où la cession de participations est devenue plus complexe, les sociétés d'investissement comme 3i explorent de nouvelles pistes pour rentabiliser leurs investissements, explique Jeanine Arnold de Moody's, citée par le Financial Times. L'une de ces stratégies consiste à faire emprunter les filiales pour verser des dividendes. Si l'agence de notation estime que les prêts accordés à Action sont risqués, elle souligne néanmoins les perspectives favorables de l'entreprise, portée par une croissance soutenue et une rentabilité solide.