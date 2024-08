Ageas soutient l'indice Bel 20 qui est freiné par Umicore

Galapagos (26,52) poursuivait sa progression avec un mieux de 1,07%, arGEN-X (462,40) et UCB (162,00) s'appréciant de 0,43 et 0,06%. Syensqo (71,38) valait également 0,72% de plus que la veille alors que Solvay (30,93) perdait 0,67%.

Lotus Bakeries (11.000) était positive de 1,10% alors que AB InBev (55,26) reperdait 0,32%, KBC (69,50) étant stationnaire tandis que Melexis (79,30) abandonnait 1,55%.