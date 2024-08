Agfa-Gevaert améliore son bénéfice au deuxième trimestre

Le groupe d'imagerie Agfa-Gevaert, basé à Mortsel, a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mais a enregistré un bénéfice plus important qu'à la même période l'an dernier. L'entreprise parle d'un "trimestre décent", avec plusieurs moteurs de croissance. Les investisseurs ont réagi avec enthousiasme à ces annonces mercredi : l'action du groupe grimpait de 8,5% à l'ouverture de la bourse.

Le bénéfice brut ajusté (ebitda) du deuxième trimestre a atteint 22 millions, soit 67% de plus qu'à la même période en 2023. Le bénéfice net s'élève quant à lui à 5 millions d'euros.

Pour l'année 2024, Agfa-Gevaert s'attend à une "croissance soutenue et à une amélioration de la rentabilité pour les moteurs de croissance".

La division "Radiology Solutions" devrait toutefois connaître une activité assez faible, en raison de l'impact des prix élevés de l'argent, prévient Agfa. L'entreprise prévoit d'ailleurs un nouveau programme de réduction des coûts de 50 millions d'euros par an pour ce segment. Le CEO d'Agfa, Pascal Juéry, a précisé que ces économies ne concerneraient pas uniquement la Belgique : "Il s'agira d'un programme assez complet, où tout sera passé à la loupe. Nous allons tout passer au crible. (...) Il va y avoir une restructuration et cela aura un impact social. Nous avons déjà prévenu les syndicats. On ne s'attend toutefois pas à un plan de licenciements de grande envergure."