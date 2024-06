Airbus chute de plus de 9% en bourse après un avertissement sur ses résultats

L'avionneur européen Airbus chutait de plus de 9% dans les premiers échanges mardi à la Bourse de Paris, après avoir fait état de difficultés pour ses livraisons d'avions et sa division spatiale qui l'ont contraint à abaisser ses perspectives financières pour 2024.

Airbus, sixième plus grosse entreprise du CAC 40 lundi, où elle valait plus de 115 milliards d'euros, perdait 9,14% à 135,18 euros dans un marché en baisse de 0,76%. Elle entrainait aussi à la baisse le motoriste Safran, qui perdait plus de 4%.

Le géant européen a été contraint lundi de revoir à la baisse des ambitions pour 2024, ses activités étant bridées par les difficultés de la division spatiale d'Airbus et de ses fournisseurs pour les avions commerciaux.