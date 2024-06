Anvers: Lantis assigne 3M en justice dans le dossier des PFAS

Lantis, la société à la manœuvre du chantier du ring d'Anvers, l'Oosterweel, assigne l'entreprise chimique 3M en justice pour ne pas avoir respecté les accords conclus dans le cadre de l'affaire des PFAS. L'information est rapportée par De Tijd et confirmée par Lantis. Le dossier sera introduit le 25 juin devant le tribunal de l'entreprise d'Anvers.

Lantis a été confronté ces dernières années à la contamination au polluant dit éternel PFAS sur ses chantiers anversois. La société avait conclu en 2018 un accord avec la firme 3M, émetteur historique de cette substance via son usine de Zwijndrecht. Cet accord n'avait pas été respecté honoré in fine en raison de normes environnementales plus strictes notamment.

Un accord de décontamination entre le gouvernement flamand et 3M en 2022 devait apaiser la situation, et prévoyait entre autres que Lantis reçoive 100 millions d'euros de 3M, dont la moitié sous forme de services. Cette entreprise devait aussi s'acquitter de la remise en état.