Barco poursuit sa route avec An Steegen comme seule CEO

À partir du 1er septembre, An Steegen assumera seule le rôle de CEO du groupe courtraisien Barco, tandis que Charles Beauduin, qui partageait cette fonction depuis trois ans, deviendra président du conseil d'administration.

An Steegen et Charles Beauduin occupaient conjointement le poste de CEO depuis septembre 2021, "afin de faire entrer l'entreprise dans une nouvelle ère après la période difficile du coronavirus", explique l'entreprise dans un communiqué. À partir du 1er septembre, Mme Steegen sera seule aux commandes pour "poursuivre le déploiement de la stratégie d'innovation et de croissance rentable".

Charles Beauduin succédera à Frank Donck en tant que président du conseil d'administration. Ce dernier restera membre du conseil en tant qu'administrateur indépendant.