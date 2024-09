Blanchiment en bande organisée entre l'Europe et la Chine: jusqu'à 7 ans de prison requis à Bobigny

Partager:

Geoffroy VAN DER HASSELT Jusqu'à sept ans de prison: le parquet de Bobigny a requis vendredi de lourdes peines à l'encontre de 19 hommes pour leur participation à des degrés divers à de nébuleux systèmes de blanchiment, organisés entre des grossistes chinois d'Aubervilliers, l'Europe et la Chine. En avril 2021, Tracfin met les enquêteurs sur la piste de deux réseaux liant une myriade de sociétés-écrans qui, entre l'Italie, la région parisienne et l'Allemagne, auraient blanchi plus de 60 millions d'euros via des banques chinoises et hongkongaises.

A l'audience vendredi, le ministère public a sèchement critiqué la ligne de défense de nombre des prévenus arguant que la pandémie de coronavirus avait provoqué leur glissement vers ces magouilles où de fausses factures s'échangent contre des colis d'espèces. Le procureur a également peu goûté entendre Keqiang Z., 37 ans, qu'il considère être "le véritable architecte de ces systèmes de blanchiment", reporter une large part de sa responsabilité sur un grand absent du procès: Djamal C., natif de Villiers-le-Bel (Val d'Oise) et décédé du Covid en septembre 2021. "On ne va pas nous faire croire que Djamal avait les contacts en Chine pour faire les compensations entre Aubervilliers" et l'Asie, a tancé le procureur Adrien Jourdain, en regardant Keqiang Z., commerçant du Centre international de commerce en gros France-Asie (Cifa) et qui a émigré de Chine à l'âge de 12 ans.

Regroupant plus de 250 boutiques et sociétés, le Cifa d'Aubervilliers est réputé dans les services d'enquête comme l'une des plaques tournantes du blanchiment d'argent en Île-de-France. Se disant inquiet "de la capacité (du prévenu), sous couvert d'une vitrine de légalité, à complètement cadenasser l'activité économique," le procureur a requis sept ans de prison assortis d'une peine de sûreté de quatre ans contre Keqiang, Z., en détention provisoire depuis 17 mois. Il a également réclamé à son égard une amende de 2,5 millions d'euros et une interdiction de quitter le territoire français pendant cinq ans.