British Airways va suspendre les vols vers Pékin à partir de fin octobre

La compagnie, comme d'autres transporteurs, encourt des coûts plus élevés à cause du contournement de l'espace aérien russe rendu nécessaire par la guerre en Ukraine, ce qui rallonge considérablement le temps de vol, avec des conséquences sur la rentabilité de ces vols.

La compagnie avait interrompu cette ligne pendant trois ans pendant la pandémie et l'avait reprise à partir de juin 2023.

Le site de voyages d'affaires Head for Points, cité par l'agence de presse PA, remarque : "pourquoi s'embarrasser quand on peut envoyer les mêmes avions aux États-Unis où la demande pour les vols hauts de gamme" et donc plus rentables, "reste très élevée ?".

"Il est aussi notoire que les touristes chinois ne sont pas revenus au niveau d'avant la pandémie", ajoute ce site, mentionné par PA.