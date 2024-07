"C'est un peu comme au zoo" : derrière les barrières de sécurité, les terrasses parisiennes se vident

MAURO PIMENTEL

"Do you have a QR code? It is not possible accès..." Le long de la Seine, des touristes qui veulent prendre un café de l'autre côté des barrières de sécurité installées pour les Jeux olympiques se font gentiment refouler par une policière. Patiemment, elle leur explique: sans passe, pas de terrasse.

"Go this way please...", renchérit l'un de ses collègues, pour aiguiller les visiteurs.

Dans le périmètre de sécurité mis en place quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des JO prévue vendredi, bistrots et commerces parisiens se sont alarmés des "conséquences désastreuses" du dispositif de sécurité sur leur activité, en réclamant des indemnisations.