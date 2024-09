De nombreux vols annulés à Charleroi mardi en raison d'une manifestation

Au BSCA, les passagers concernés par ces annulations seront contactés par leur compagnie aérienne pour une nouvelle réservation ou un remboursement. Pour les passagers dont le vol est maintenu, il est fortement conseillé de se présenter 3 heures à l'avance dans le terminal et de ne voyager qu'avec un bagage à main, le traitement des bagages en soute n'étant pas assuré, précise-t-on.

Une manifestation nationale des secteurs du gardiennage, du nettoyage et de l'horeca est prévue ce jour-là à Bruxelles. L'activité dans les grands aéroports du pays risque d'être fortement perturbée.

L'aéroport carolo a déjà essuyé deux jours de grève ce mois-ci en raison d'un conflit social entre le personnel et la direction de l'aéroport.

Quelques heures plus tôt vendredi, la société exploitant le Brussels Airport avait indiqué avoir décidé, pour la sécurité des passagers et du personnel, de supprimer tous les vols au départ de Zaventem ce mardi 1er octobre. Environ 50.000 passagers sont concernés par ces annulations.

La manifestation se déroulera dans le quartier européen de la capitale. Les fédérations syndicales européennes UNI Europa et Effat ainsi que les syndicats belges demandent des conditions de travail décentes et des salaires équitables pour le personnel. Ils souhaitent notamment que les marchés publics (européens) soient adaptés en vue de garantir des emplois de qualité dans toute l'Europe, avec des salaires équitables et de bonnes conditions de travail.