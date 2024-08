Deme se dirige vers une année record

Deme a une nouvelle fois enregistré de solides résultats au cours du premier semestre 2024, ressort-il des chiffres publiés par l'entrepreneur maritime jeudi. L'entreprise de dragage et de construction de parcs éoliens offshore se dit en route pour une année record et revoit ses projections à la hausse.

La société, basée à Zwijndrecht, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros au cours des six premiers mois de l'année, soit 30% de plus qu'à la même période l'année dernière. Ses activités de dragage, la construction de parcs éoliens et ses projets environnementaux ont ainsi tous connu une croissance à deux chiffres au premier semestre.

Son carnet de commandes reste également bien rempli, pour 7,6 milliards d'euros, ce qui équivaut aux niveaux records des quatre derniers trimestres. DEME a notamment contribué à l'obtention du contrat de câblage sous-marin pour l'île énergétique Princesse Élisabeth, bientôt construite au large de la côte belge.