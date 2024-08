Des défauts de conception retardent l'arrivée de nouveaux microprocesseurs de Nvidia

Il s'agit vraisemblablement d'un report de trois mois ou plus. Ce qui pourrait avoir des conséquences pour les clients de Nvidia, dont la société mère de Facebook Meta Platforms, Google et Microsoft. The Information indique que Nvidia en aurait déjà informé Microsoft, selon un employé du groupe.

La réaction des investisseurs n'est pas encore claire. Nvidia est l'acteur principal à l'échelle mondiale dans le domaine des microprocesseurs utilisés pour l'IA. Les actions de Nvidia ont grimpé en flèche l'année dernière pour devenir l'une des sociétés les plus précieuses de Wall Street.

Et lorsqu'un favori de la bourse n'est pas à la hauteur des attentes, le cours de la bourse peut également fortement diminuer. Dans le cas de Nvidia, le prix de l'action à 107 dollars est pour l'instant beaucoup plus bas qu'à son sommet il y a un mois et demi, alors à plus de 135 dollars.

The Information rapportait plus tôt dans la semaine que la justice américaine a ouvert une enquête contre Nvidia. Les concurrents de l'entreprise se seraient plaints d'un abus de position dominante sur le marché. Selon Politico, un autre site d'information, l'acquisition par Nvidia de la start-up israélienne Run:ai, annoncée en avril, ferait également l'objet d'une enquête.