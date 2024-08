Des dizaines d'appareils GPS volés sur des tracteurs en Flandre orientale

"Les voleurs essaient d'atteindre les tracteurs, principalement la nuit, sans se faire remarquer et volent généralement tout le système de navigation et de GPS, dont le prix peut atteindre des milliers d'euros", détaille la police fédérale. "Ces appareils GPS sont importants pour les agriculteurs. Ils leur permettent de travailler de manière très précise et de suivre les progrès réalisés. Dans certains cas, les voleurs ont opéré lors d'une courte pause, ce qui indique qu'ils étaient déjà à l'affût. Un drone a même parfois été repéré dans les environs."

Cinq appareils ont d'abord été dérobés le 11 juin à Waarschoot. Et depuis le 14 juillet, les voleurs ont sévi à dix autres endroits dont Assenede, Everghem, Aalter, Lievegem et Eeklo, emportant un total de 25 GPS.

La police appelle à partager toute information utile et conseille aux agriculteurs d'être particulièrement vigilants. "Éloignez les installations GPS des tracteurs lorsque vous n'êtes pas dessus, même lors d'une courte pause", prévient-elle. "Mettez le tracteur dans un endroit sûr pourvu du verrouillage nécessaire et activez l'alarme. Apposez sur votre appareil des informations d'identification qui ne peuvent pas être supprimées. Cela rendra l'appareil plus difficile à vendre et permettra qu'on vous le rende."