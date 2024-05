Des trains supplémentaires entre Nivelles et Bruxelles-Luxembourg aux heures de pointe

L'offre des trains sera renforcée vers et depuis Bruxelles, à partir du lundi 13 mai jusqu'au vendredi 28 juin, pour offrir des "solutions alternatives durables pour les navetteurs impactés" par les travaux à hauteur du carrefour Léonard, indiquent lundi la SNCB et Infrabel.

Concrètement, quatre trains supplémentaires circuleront durant les heures de pointe entre Nivelles, Braine-l'Alleud, Waterloo, Rhode-Saint-Genèse, Etterbeek et Bruxelles-Luxembourg.

En matinée, deux trains ont été ajoutés au départ de Nivelles (à 06h40 et 07h40) avec pour gare terminus Bruxelles-Luxembourg (arrivée prévue à 07h27 et 08h27). La soirée, deux trains supplémentaires relieront Bruxelles-Luxembourg (16h22 et 17h22) à Nivelles (arrivée prévue à 17h28 et 18h28).