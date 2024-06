A deux jours des législatives, la Bourse de Paris termine sur sa pire performance mensuelle en deux ans

L'écart entre le taux d'intérêt de l'emprunt de la France à dix ans et celui de l'Allemagne, la référence en Europe, est aussi le plus important depuis 2012.

Les sondages ont fourni une hiérarchie claire pour le scrutin. Selon le baromètre quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, paru vendredi, le Rassemblement national (extrême droite) est largement favori avec 36,5% des intentions de vote, devant l'alliance de gauche Nouveau Front populaire à 29% et le camp du président Emmanuel Macron, toujours distancé à 20,5%.

Toutefois, "le premier tour ne devrait pas éclaircir tous les horizons et il faudra prendre les projections de sièges avec des pincettes, car il y aura beaucoup de duels ou de triangulaires" et les alliances et reports de voix sont encore incertains, a souligné Mme Mazet.

Déjà peu confiant en la capacité de la France de ramener son déficit public sous le seuil des 3% de son produit intérieur brut (PIB) d'ici à 2027, le marché boursier craint la mise en œuvre de programmes économiques dispendieux.

Cela se ressentait aussi sur le marché obligataire: le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans, l'échéance qui fait référence, a atteint son plus haut niveau depuis novembre et évoluait vendredi à la clôture de la Bourse autour de 3,29%, contre 2,48% pour son équivalent allemand.

- Banques en souffrance -

Du côté des valeurs, la pire performance sur le mois sur le CAC 40 revient à la Société Générale, dont l'action a dévissé de près de 20%. Tout le secteur bancaire a souffert, avec une chute de plus de 14% pour le Crédit Agricole et de plus de 12% pour BNP Paribas.

Des valeurs sensibles en raison de leurs liens avec l'Etat ont aussi subi la défiance des investisseurs, comme Vinci (-14,04%) qui gère des concessions d'autoroute ou Engie (-1416%).

Airbus (-17,73%), après avoir abaissé ses objectifs financiers de 2024, et Eurofins Scientific (-15,91%), critiqué par un fonds spécialiste de la vente à découvert lundi, ont aussi trébuché sur l'ensemble du mois.

A peine trois entreprises ont conclu juin plus haut qu'elles ne l'avaient commencé: Kering (+6,72%), qui a rebondi mais dont l'action est un tiers plus bas qu'il y a un an, et, en très légère progression, Sanofi (+0,20%) et Capgemini (+0,05%).