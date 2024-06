Deux petits avions entrent en collision lors d'un show aérien au Portugal

"Les services de secours sont actuellement sur place", assure l'armée, qui précise que le spectacle aérien a été interrompu par les organisateurs.

Dans une vidéo prise par un spectateur et diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un groupe de six avions effectuant une démonstration aérienne. L'un prend alors de la hauteur et semble toucher l'un des cinq autres appareils avant de s'écraser au sol.

Selon des témoins de l'accident cités par la presse portugaise, les six appareils faisaient partie d'une patrouille acrobatique baptisée "Yak Stars", présentée par les organisateurs du spectacle aérien comme "la plus grande équipe civile de voltige du sud de l'Europe".